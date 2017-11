Le nouvel outil de Google permet de comparer deux smartphones

Android Police a repéré un nouvel outil sur Google qui vient s'ajouter aux nombreux outils de comparaison du moteur de recherche. Il est désormais possible de comparer deux smartphones depuis la barre de recherche de Google.



Pour utiliser le nouvel outil, il suffit de taper les noms des deux modèles avec le mot « vs » entre les deux dans la barre de recherche. Google dressera alors un tableau comparatif avec les spécificités principales de chaque terminal. Pour les utilisateurs mobiles, Google met même en avant les différences entre les deux smartphones pour une consultation plus rapide.



Néanmoins, Google a encore quelques améliorations à apporter à son outil puisque les prix ne sont pas toujours exacts. La nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement donc il se peut que cela ne fonctionne pas pour tous les utilisateurs.

