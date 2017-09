Une IA permet de créer un modèle 3D à partir d'une photo

L’utilisation de l’intelligence artificielle n’en finit plus de révolutionner les usages technologiques. La modélisation n’y échappe pas non plus et ce nouvel outil tout juste dévoilé en est la preuve.Cet outil de modélisation 3D va permettre de transformer une simple photo de son visage en un modèle 3D. D’ordinaire compliqué, le processus de transformation devient beaucoup plus facile et rapide grâce à l’intelligence artificielle.

L’outil IA a été développé par une équipe de chercheurs britanniques de la University of Nottingham et la Kingston University. Les scientifiques ont récemment décrit leur expérience dans une revue. Ils expliquent avoir entraîné une intelligence artificielle à analyser des tonnes de photos et à associer les modèles 3D correspondants. De cette façon, le logiciel est désormais capable d’extrapoler les formes d’un visage à partir d’une simple photo pour en créer un modèle 3D.



Il est possible d’expérimenter l’outil depuis ce lien.

