Nouvelle interface et meilleure gestion des pièces jointes : Outlook.com s’améliore

Microsoft a déployé une nouvelle version bêta d’Outlook.com qui devrait être accessible à l’ensemble des utilisateurs dans les prochaines semaines. Cette troisième itération de l’application en ligne peut être activée en cliquant sur l’option « essayer la bêta », située en haut et à droite de la fenêtre. Elle offre quelques améliorations en ce qui concerne le design de l’interface, la gestion des pièces jointes et des photos. La personnalisation des courriels connaît également une évolution tout comme les fonctionnalités qu’offre la boîte de réception.

L’interface a été révisée pour placer la barre de recherche au-dessus de la boîte de réception. En outre, les fichiers et les photos sont désormais visibles dans la liste de conversation. Il devient ainsi plus facile de trouver l’email associé à une pièce jointe au premier regard. Microsoft met particulièrement l’accent sur les photos qui sont maintenant regroupées dans un onglet afin de faciliter leur partage et leur gestion. La recherche d’emojis et de GIF n’est pas en reste puisque cette version introduit une interface de recherche dédiée. Enfin, la boîte de réception intègre de façon intelligente les informations comme les horaires de vol ou encore la localisation d’un restaurant.