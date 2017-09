MSI 1080 Ti Lightning Z : refroidissements extrêmes pour extrêmes performances

La GeForce GTX 1080 Ti Lightning Z de MSI est la plus haut de gamme du fabricant, avec un imposant dissipateur et un PCB entièrement conçu pour l'overclocking. Nos collègues de Tom’s Hardware se sont donné une mission : tester les possibilités de la GTX 1080 Ti Lightning Z, voir ce qu'elle a dans le ventre, sous air, eau, et bien sûr sous azote liquide. Ce nouveau modèle saura-t-il faire honneur à ses ancêtres ? Pour le savoir, Tom’s Hardware n’a pas testé une seule carte, mais quatre exemplaires, pour sélectionner la meilleure, et la pousser au maximum.

