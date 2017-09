Overwatch : un nouveau héros en approche

Hero 26 serait le nom de code du nouveau personnage que les fans du jeu de tir, Overwatch, auront la chance de jouer... bientôt. La confirmation vient de tomber de la part de Blizzard Entertainment qui n’a toutefois pas précisé la disponibilité de son prochain personnage ni son identité.

Le réalisateur du jeu, Jeff Kaplan, a confirmé l’existence du nouveau héros, lors de l’Expert Mode Show d’IGN. Il a cependant précisé que Hero 26, son nom de code, était encore en phase de préparation. Hero 26 présenterait également deux caractéristiques principales, selon le réalisateur. « Hero 26 est jouable et très marrant, en interne, et c’est tout ce que je dirai. Il n’arrivera pas aussi rapidement que vous le pensez […], mais Hero 26 est déjà incroyable, » a-t-il déclaré. Après Doomfist, le dernier personnage introduit par la société américaine de jeux vidéos dans Overwatch, Hero 26 sera ainsi le prochain. D’autres personnages vont également s’inviter régulièrement dans le jeu, selon la promesse de Jeff Kaplan qui n’a pas donné plus de détails concernant leur disponibilité dans le jeu.

Un héros « marrant et incroyable »



Des rumeurs suggèrent cependant un nouveau personnage nommé Psyren dans Overwatch, il y a quelques mois. Le personnage serait membre de Blackwatch et serait un disciple de Reaper, mais aucune information ne permet de faire la liaison avec Hero 26.

