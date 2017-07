Overwatch : Doomfist débarque officiellement le 27 juillet

Doomfist a été annoncé dès la première bande-annonce d’Overwatch. Depuis, le personnage a fait languir les fans. Les plus chanceux ont pu avoir un aperçu de ses capacités sur le serveur de test d’Overwatch. Mais, l’attente prend fin pour l’ensemble des joueurs puisque Doomfist sera disponible le 27 juillet sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Les inconditionnels des combats au corps à corps auront à découvrir un nouveau héros de type mêlée, plein de ressources.

Doomfist peut compter sur un canon à main à faible portée comme arme principale. Son uppercut projette les ennemis qui subiront plus de dégâts lorsqu’ils heurtent un mur. Le héros massif a également la possibilité de sauter pour retomber sur une zone, blessant les adversaires qui s’y trouvent. Comme défense, Doomfist est équipé d’un bouclier temporaire. Le personnage trouve son origine au Nigeria où il exerce comme mercenaire. De son véritable nom, Akande Ogundimu, 45 ans, il est l’héritier d’une entreprise spécialisée dans la construction de prothèses.

Les concepteurs d’Overwatch ont initialement créé Doomfist pour être le méchant du jeu. Le personnage a ensuite évolué pour arriver à cette version finale, comme le dévoile cette vidéo publiée par PlayOverwatch.