Overwatch : l’édition Game of the Year bientôt disponible en magasin

Blizzard a confirmé qu’une version physique de l’édition Game of the Year d’Overwatch allait bientôt se vendre en magasin. Les fans du jeu pourront l’acheter auprès des distributeurs dès le 28 juillet.

En général les studios Blizzard proposent deux versions de leurs jeux : la version classique et la version premium. C’est également le cas avec le jeu Overwatch et la version Game of the Year. Si l’édition est disponible depuis le mois de mai en téléchargement, il ne l’était cependant pas chez les distributeurs.

L’édition physique ne sera pas différente de celle qui est disponible en téléchargement. Elle comprendra les ailes d’Ange qui peuvent être utilisées dans Diablo 3, le héros Tracer de Heroes of the Storm et la mascotte bébé Winston pour World of Warcraft. De plus, 10 coffres bonus donneront la possibilité aux joueurs de débloquer des skins d’origine et d’autres options de personnalisation.



La version physique pour PC, PS4 et Xbox One est disponible dès ce vendredi 28 juillet.



>>>>>>> Lire aussi : Overwatch : Doomfist est enfin jouable sur le serveur de test