Overwatch : l'événement d'Halloween sera de retour le 10 octobre

Comme l’an dernier, Overwatch, le jeu de tir par équipe de Blizzard, se mettra à l’heure d’Halloween à partir du 10 octobre prochain comme l’a annoncé l’éditeur sur son compte Twitter.

Outre les nouvelles cartes ou les nouveaux héros jouables, Overwatch est ponctué de différents événements saisonniers dans l’année. Certains de ces événements, comme les jeux d’été, sont également récurrents d’une année à l’autre. Ce sera également le cas d’Un Halloween Terrifiant, apparu l’an dernier et qui reviendra dès le 10 octobre prochain.

Blizzard a en effet annoncé le retour de son événement lié à Halloween dans un tweet publié ce mardi. On peut y découvrir le nom et la date de l’épisode, qui sera à nouveau baptisé Un Halloween Terrifiant, et qui prendra place à partir du 10 octobre. Par ailleurs, le court teaser vidéo permet de découvrir deux nouveaux skins : un pour Faucheur et un pour McCree. Comme pour le retour des Jeux d’Été, l’événement saisonnier devrait proposer de nouveaux skins pour plusieurs personnages ainsi que le retour des skins de l’événement de l’an passé, pour les joueurs n’ayant pas eu l’occasion d’obtenir les designs souhaités pour leurs personnages favoris.

Outre les skins, Un Halloween Terrifiant devrait également proposer un mode de jeu limité dans le temps. L’an dernier, il s’agissait de La Vengeance du Dr Schakalstein, un mode horde dans lequel quatre joueurs devaient empêcher des vagues d’ennemis de détruire les portes du château d’Eichenwald, avec différents boss contrôlés par la machine. Il y a fort à parier que cette année verra le même mode arriver, avec potentiellement quelques modifications, comme pour le Lucioball des Jeux d’Été de cette année.

On devrait en savoir plus sur les différents contenus de l’événement saisonnier d’Halloween d’ici le 10 octobre, date de lancement officiel de l’événement dans Overwatch.