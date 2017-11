Overwatch : Moira est le 29ème héros

Vendredi, à l’occasion du BlizzCon, Blizzard a dévoilé deux nouveautés sur le jeu Overwatch. Le jeu vidéo accueille un nouveau personnage et une nouvelle map.



Moira, une scientifique travaillant pour Talon va faire son arrivée sur Overwatch. Elle est le 29e personnage jouable du jeu qui compte un casting de plus en plus important. Le jeu a en effet accueilli le personnage Doomfist cet été. Blizzard n’a cependant pas annoncé de date officiellement à partir de laquelle Moira sera disponible. Pour en savoir plus concernant ce nouveau personnage, des détails supplémentaires sont donnés sur le site d’Overwatch.



En plus d’un nouveau personnage, Blizzard ajoute également une nouvelle map baptisée « Blizzard World ». Il s’agit d’une sorte de parc d’attractions avec des aires de jeux dédiées aux univers de Diablo, Hearthstone et StarCraft. La map « Blizzard World » serait cependant disponible qu’à partir de 2018.

>>>>>>>>> Lire aussi : Blizzard met à jour son lanceur Battle.net pour répondre à Discord