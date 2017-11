[Vidéo] Overwatch : Blizzard revient sur le développement de son jeu de tir

La semaine dernière, à l’occasion de la Blizzcon qui se déroulait comme tous les ans à Anaheim, Blizzard a dévoilé plusieurs images du développement de son jeu de tir par équipe, Overwatch.

Le week-end dernier, Overwatch a largement été mis à l’honneur durant la Blizzcon, la convention annuelle organisée par Blizzard autour de ses différents jeux. Outre la coupe du monde qui a vu la France se placer à la quatrième place, les joueurs ont aussi pu découvrir un nouveau personnage, Moira, une nouvelle carte, Blizzard World, et un nouveau court-métrage d’animation centré sur Reinhardt. Mais la Blizzcon est également l’occasion pour les développeurs de faire le point sur l’avancée du jeu.

À l’occasion d’une conférence autour du FPS, le directeur d’Overwatch, Jeff Kaplan et le designer Michael Chu ont dévoilé plusieurs étapes du développement graphique du jeu. On a ainsi pu découvrir non seulement les animations primitives de Tracer, Pharah, Winston ou Faucheur, mais également certaines de leurs capacités. La vidéo dévoilée permet ainsi de découvrir la « chenille » qui servait à modéliser dans les premiers temps la capacité ultime de Hanzo, au lieu du double dragon que l’on connaît actuellement. Les séquences montrent aussi certaines capacités qui ont été un temps à l’étude, comme la tourelle de Torbjorn, qui ne pouvait pas tirer dès qu’elle était posée, le bouclier de Bastion, présent jusqu’à l’alpha, ou la capacité de Genji, qui portait en permanence ses sabres à la main.

Enfin, la conférence de l’équipe de développement d’Overwatch dévoile également certaines pistes évoquées pour plusieurs cartes, comme le second point de Hanamura, en forme de cercle, le dernier point de Kingsrow, bien plus ouvert, ou la fin de la Fonderie Volskaya, avec un point de contrôle qui avancerait également le long de la carte. « Finalement cette idée n’a pas marché à cause de l’espace requis pour déplacer quelque chose aussi gros qu’un point de contrôle, qui nécessitait des lignes de vue intenables », explique Jeff Kaplan.

Depuis la présentation des nouveautés autour d’Overwatch, Blizzard a rendu disponible son nouveau soigneur, Moira, sur les serveurs de test. Il est possible de l’essayer avant la sortie du héros en version définitive.