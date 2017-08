Overwatch célèbre les vacances avec sept nouveaux skins pour les jeux d'été

L’an dernier, en plein milieu de l’été, Blizzard lançait son tout premier évènement saisonnier au sein d’Overwatch, les jeux d’été. Un an plus tard, ils reviennent dans le FPS avec de nouveaux skins et un mode de jeu revu et corrigé pour l’occasion.

Comme la plupart des jeux Blizzard, Overwatch intègre son lot d’évènements saisonniers avec des modes de jeux différents et de nouvelles skins, des poses, des entrées en scène ou des répliques qui ne peuvent être gagnées que durant une période limitée. Plus d’un an après son lancement, le FPS de Blizzard a ainsi célébré Halloween, Noël, le Nouvel An chinois ou son anniversaire. Mais le premier d’entre eux, les jeux d’été, fait désormais son retour.

Lancés du 2 au 22 août 2016, les Jeux d’Été avaient été organisés dans Overwatch afin de coïncider avec les Jeux olympiques de Rio. Ils faisaient une place forte au sport et notamment au football avec un mini-jeu dans lequel deux équipes de trois joueurs prenaient le contrôle de Lucio et de ses pouvoirs pour marquer des buts. Cette année, malgré l’absence de Jeux olympiques, Blizzard a décidé, de relancer les jeux d’été. En plus des douze skins déjà proposés l’an dernier, qu’il est à nouveau possible de gagner dans des coffres ou d’acheter avec des crédits, Overwatch propose sept skins légendaires supplémentaires pour Chacal, McCree, Ange, Sombra, Fatale, Faucheur ou Soldat 76, tous sur le thème des vacances d’été. On saluera notamment le skin de Soldat 76 et son apparence de bon papa campeur, Blizzard faisant clairement référence à l’image du personnage auprès des joueurs.

Par ailleurs, une nouvelle version de Lucioball est également disponible. Si celle-ci se déroule cette fois sur un terrain argentin, l’objectif est toujours le même, à savoir marquer des buts grâce au clic droit et au coup de poing de Lucio dans un match à trois contre trois. Blizzard a cependant changé légèrement les contrôles et la capacité ultime, qui permet désormais d’accélérer et de recharger plus vite son clic droit.

Les jeux d’été 2017 sont disponibles dans Overwatch depuis ce mardi et devraient le rester jusqu’au 28 août prochain.