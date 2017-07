Pacific Rim 2 se dévoile dans une bande annonce

Join the Jaeger Uprising

Le second volet de Pacific Rim se dévoile pour la première fois dans une bande-annonce à l’occasion de la Comic-Con de San Diego. Sous-titré Uprising, le film sera réalisé par Steven S. DeKnight qui a notamment travaillé sur Spartacus et sur la série Daredevil. Il succède ainsi au mexicain Guillermo Del Toro dont le prochain titre, The Shape of Water, est attendu en 2018.

Le trailer replonge dans l’univers du premier volet où les robots géants baptisés Jaeger, semblent être le dernier rempart de l’humanité face à l’invasion potentiel des Kaijus, aliens monstrueux venus d’une autre dimension. Cette suite prend place dix ans après les exploits du robot Gypsy Danger. Une nouvelle génération prend le relais au sein du programme Jeager.

On retrouve notamment le fils du général Stacker Pentecost, apparaissant sous les traits de l’acteur John Boyega. Il joue au côté de Scott Eastwood, Ron Perlman, Cailee Spaeny et Levi Meaden. Ces héros piloteront de nouveaux robots dont certains sont équipés d’épées, de canons et de lances. Mais le Gypsy Avenger que semble commander John Boyega pourrait bien être le digne héritier du Gypsy Danger. Pacific Rim 2 est attendu en salle le 23 février 2018.