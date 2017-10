Les pages Facebook pourront bientôt publier des Stories

Facebook a peut-être trouvé le moyen de sauver ses Stories. Les administrateurs des pages Facebook pourront en effet publier des Stories. Les utilisateurs verront bientôt leurs fils d’actualité se remplir de Stories provenant de marques et de compagnies.



La compagnie Facebook s’était fortement inspirée de Snapchat avant de sortir les Stories sur Instagram. Voyant que les Stories sur Instagram étaient devenus encore plus populaires que chez leur concurrent, la compagnie a alors décidé de lancer la fonctionnalité sur ses autres plateformes. Malheureusement, le public de Facebook n’a pas su montrer autant d’enthousiasme.



Facebook a bien réalisé que ses utilisateurs n’utilisaient pas ou presque pas les Stories. Pour les relancer et espérer un regain d’intérêt, la compagnie a simplement pensé à une autre cible : les marques. Prochainement, les pages Facebook pourront diffuser leurs propres Stories. Ceci pourra permettre plus de visibilité pour les marques, les personnalités, les médias, etc. Tout comme pour les utilisateurs, les Stories seront éphémères et ne dureront que 24 heures.



Ce n’est pas la première fois que Facebook essaie de dynamiser les Stories sur sa plateforme. Il y a très peu de temps, la compagnie avait lancé un crossposting de Stories entre Instagram et Stories sans grand succès malheureusement.



Les pages Facebook pourront publier des Stories d’ici les semaines à venir. La nouvelle fonctionnalité sera disponible sur les versioniOS,Android et desktop.

