Lumix G9 : Panasonic dévoile son nouveau boîtier hybride orienté photo

Après un Lumix GH5 résolument orienté vers la vidéo, Panasonic a dévoilé ce mercredi un nouveau boîtier hybride destiné surtout à la photo, le Lumix G9.

Le nouveau boîtier G9 de Panasonic reprend la ligne des hybrides de la gamme G que le constructeur avait laissée de côté en 2015, préférant s’orienter vers les appareils, plus compacts, de la gamme GX. C’est finalement avec le G9 que Panasonic revient sur le marché avec un appareil doté de caractéristiques particulièrement semblables à celles du GH5, sorti l’an dernier et surtout destiné à un usage vidéo.

Le nouveau Panasonic Lumix G9 est équipé d’un capteur sans filtre passe-bas de 20,33 mégapixels au format micro 4/3. Il intègre également une double stabilisation mécanique sur cinq axes afin d’assurer des images nettes, même en faible luminosité. En termes de performances, le Lumix G9 permet de monter jusqu’à une sensibilité de 25 600 ISO et une vitesse d’obturation de 1/16 000 seconde. L’appareil peut par ailleurs capturer des photos en rafale avec jusqu’à 60 images par seconde en RAW. Si le Lumix G9 n’est pas spécialisé dans la vidéo comme son prédécesseur, ce mode n’est tout de même pas en reste puisqu’il est capable de capturer des séquences 4K à 60 images par seconde.

Du côté des caractéristiques du boitier, le Panasonic Lumix G9 dispose d’un viseur électronique OLED sur 3,68 millions de points, d’un écran LCD monochrome affichant les réglages et d’un écran LCD 3 pouces tactile et orientable de 1 040 000 points. Le boîtier intègre également le Wi-Fi et le Bluetooth afin de pouvoir être connecté à un smartphone pour la prise de vue ou le transfert d’images.

Le Panasonic Lumix G9 sera disponible en France à compter du mois de janvier 2018, au tarif de 1699 euros sans objectif.