Mambo FPV : Parrot lance un nouveau modèle dédié aux courses de drones

Le constructeur Parrot vient d'annoncer une nouvelle édition de son drone Mambo sorti il y a tout juste un an. Baptisé désormais Mambo FPV, l'appareil se dédié comme son nom l'indique désormais aux courses de drone.

Le Mambo fait donc peau neuve dans une édition dédiée principalement à celles et ceux qui aiment faire des courses de drone FPV est équipé d'une nouvelle caméra capable de filmer en 720p et offrant un angle de vision de 120°. L'appareil est capable d'atteindre une vitesse de pointe de 30 km/h et reste contrôlable jusqu'à 100 mètres de distance. Parrot a également mis à jour la batterie de l'appareil (appelée batterie Power), qui permet jusqu'à 10 minutes d'autonomie. L'appareil dispose de 3 nouveaux modes de contrôle. Le mode Easy est « l'idéal pour s'initier au pilotage de drone[...] Le Parrot Mambo est stabilisé horizontalement et verticalement et son autopilote vous accompagne dans chaque manoeuvre ». Le mode Drift propose quant à lui de désactiver la stabilisation horizontale, tandis que le mode Racing désactive totalement l'autopilote et se dédie aux plus avertis des dronistes.

Parmi les autres innovations du Mambo FPV, on remarque que l'appareil est également accompagné de nouvelles lunettes « pliables » (FPV Parrot Cockpitglasses 2) et qui proposent un angle de vision de 96°. Le pack complet (le drone, la caméra, les lunettes, le flypad...) est commercialisé 179 euros. Notez néanmoins qu'il est possible d'acquérir le drone seul pour 109 euros.

