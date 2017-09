Parrot Bebop 2 Power : le nouveau drone montre les muscles

Quelques jours seulement après avoir dévoilé le Mambo FPV, Parrot annonce une mise à jour de son drone star : le Bebop 2. Celui-ci évolue en Bebop 2 Power et se présente désormais dans un coloris noir (dual black même si l’on considère les deux teintes de noir). Fort heureusement il n’y a pas que la couleur qui change, ses fonctionnalités aussi évoluent et dans deux directions principalement : une plus grande autonomie et de meilleures capacités vidéo. L’autonomie grimpe désormais à 30 mn ce qui est résolument l’un des points forts de ce Bebop. Sachant que Parrot fournit une seconde batterie dans chaque boîte de son drone, c’est au total 1h de vol, qui est promise pour ses possesseurs.

30 mn d'autonomie + une autre batterie

Côté vidéo, la révolution est davantage logicielle que matérielle. Parrot s’appuie toujours sur une caméra de 14 mégapixels qui filme en 1080p et 30 FPS. Mais le traitement des images a changé et celles-ci s’annoncent effectivement bien meilleures. Surtout quand on met à contribution les nouvelles fonctionnalités vidéo du Beebop. Le constat de Parrot est simple : il est difficile de piloter et de cadrer en même temps. Alors pourquoi ne pas apprendre au drone à faire les meilleures vidéos lui même et profiter du pilotage ? C’est dans cette optique qu’on été ajoutées les fonctionnalités « auto shot » (le drone effectue lui même des mouvements complexes en filmant), « cameraman » (suivi d’un sujet sur un angle de vue déterminé à l’avance) en plus du traditionnel « Follow me ».



>>> Lire : comparatif de drones, comment choisir ? Lequel acheter ?

Le mode « magic dronies » évolue aussi avec de nouveaux mouvements qui commandent au drone de décrire un cercle autour de son pilote ou d’effectuer un mouvement de boomerang par exemple. Enfin, une dernière amélioration permet au Bebop 2 Power de décoller en le lançant en l’air tout simplement. Celle-ci est directement inspirée de la fonction décollage du Parrot Disco, l’aile volante que nous avions testé l’an dernier. Destiné à la vidéo amateur en premier lieu, le BeBop 2 Power est disponible en pack à 699. A ce prix, la boîte contient une seconde batterie, 1 Skycontroller et 1 Cockpitglasses 2 dans lequel se glisse le smartphone pour un pilotage en FPV.