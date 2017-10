21 ans plus tard, Sonic 3D Blast va être patché

Annonce de Sonic 3D Blast Director's Cut

Plus de 20 ans après sa sortie sur Mega Drive et Saturn, Sonic 3D Blast - aussi appelé Sonic 3D Flickies' Island - va avoir droit à une mise à jour. L’antique console de Sega ne prenant pas en compte ce type d’effort, il faudra se contenter de la version émulateur du jeu pour profiter de ses corrections plus que tardives.



À l’origine de cet épisode de Sonic, on trouve Traveller's Tale, un studio britannique responsable depuis une quinzaine d’années des jeux sous licence Lego. C’est son fondateur, Jon Burton, qui a eu l’idée de donner un coup de plumeau à Sonic 3D Blast et ainsi faire cesser les plaintes récurrentes des fans quant à ce titre.

>>> Des sneakers officielles aux couleurs de Sonic

Mauvaise gestion de la physique, déplacements erratiques, sensations de vitesses absentes et bugs en tout genre ont tôt fait de sceller la réputation de cet épisode.



Aujourd’hui, Jon Burton veut donner une seconde chance à son jeu. Il explique que les problèmes qui le grèvent sont « pour certains des bugs, et pour d’autres des décisions que je ferai différemment aujourd’hui. »

Sonic peut désormais remonter les avalanchesNommé Director’s Cut, le patch qu’il prépare revient sur l’ensemble de ces points, les corrigent et ajoute même de nouvelles fonctionnalités.

Contrôles améliorés (Sonic plus réactif).

Sonic peut grimper sans élan.

Sonic court plus vite et s’arrête plus rapidement.

Sonic peut remonter le courant.

Avec des chaussures de vitesse, plus de perte d’anneaux en cas de collision avec un ennemi.

Les oiseaux ne s’en vont plus au premier contact, mais uniquement lorsque le nombre d’anneaux tombe à zéro.

Ajout d’ombres pour aider au repérage dans l’espace lors des sauts.

Ajout d’un compteur de score.

Ajout d’un éditeur de niveaux qui permet de débloquer le crabe, ennemi absent de la version finale du jeu.

Ajout d’un système de sauvegarde à base de mots de passe.

Ajout d’une fonction On/Off des améliorations de la Director’s Cut.

Ajout de réglages de l'affichage.



Jon Burton n’a pas encore donné de date pour la diffusion de son patch. Pour l’utiliser, il faudra l’appliquer sur la Rom de Sonic 3D Blast par l’intermédiaire d’un programme tiers.