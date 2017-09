GT75VR : le nouveau PC gamer de MSI met la barre très haut

La marque d’ordinateur orientée gaming MSI vient de sortir son nouveau modèle de PC Gamer haut de gamme qui porte le nom de code de GT75VR. Un écran de 17 pouces, un processeur performant Intel et une carte graphique Nvidia GeForce comptent parmi ses qualités.



>>> Lire : notre guide des ordinateurs portables marque par marque

Le GT75VR de MSI est doté d’un écran de 17 pouces animé par un processeur Intel Core i7 7820HK cadencé à 4.2 GHz et trois options de carte graphique Nvidia GeForce, dont le GTX1080, le GTX1070 SLI ou le GTX1070. La machine offre un temps de réponse de 3ms et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La fonctionnalité True Color Technology 2.0 intégrée garantirait une précision de couleurs de l’affichage tandis que le Nahimic VR et l’Audio Hi-Res installés assureraient un son 3D de haute qualité.

La conductivité thermique du GT75VR est optimisée par le dernier module de refroidissement Cooler Boost Titan de l’entreprise avec les trois ventilateurs Whirlwind Blade. Un module Ethernet 10GbE proposerait également une prise en charge d’une bande passante supérieure à 10X.

>>> Lire aussi [Test] MSI GTX 1080 Ti Gaming X 11G, pour les joueurs exigeants