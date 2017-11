[Promo] Le Lenovo IdeaPad 110-15ISK à 436 €

Cdiscount propose actuellement le Lenovo IdeaPad 110-15ISK à 449,99 €. Toutefois, vous pouvez négocier son prix afin de le faire descendre à environ 436,77 €.



L'IdeaPad 110-15ISK est un PC portable assez bien équipé compte tenu de son prix abordable. Doté d'un écran de 15,6 pouces (1920 x 1080 pixels), il ne pèse pourtant que 2,2 kg, ce qui demeure raisonnable. Les performances devraient être satisfaisantes, grâce à l'utilisation d'un processeur Intel Core i5-6200U (2,3 GHz), de 4 Go de mémoire et d'un disque dur de 1 To.



La puce graphique Radeon R5 M430, quant à elle, convient pour les applications bureautiques quotidiennes (Web, courrier électronique, tableur, traitement de texte, visualisation de photos et de vidéos, etc.), mais n'est pas adapté à une utilisation ludique.



La machine est compatible Bluetooth 4 et Wi-Fi ac et dispose d'un graveur de DVD. Enfin, outre une petite Webcam (0,3 mégapixel), l'IdeaPad 110-15ISK est doté d'une connectique comprenant un lecteur de cartes mémoire SD, une sortie vidéo HDMI et deux ports USB (dont un de type USB 3.0).







>>> Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2017 par marque