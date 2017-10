PC Portables : Asus, Apple, Dell… les derniers tests en bref

Verdict : Le HP Omen 15 est un ordinateur pour le jeu plutôt élégant, doté d’un affichage dynamique et d’un son puissant pour des sessions de jeu réellement immersives.

>>> Lire le test du HP Omen 15 sur LaptopMag (en anglais)

Note : 8/10

Verdict : Le HP Omen bénéficie d’un look attrayant, de très bonnes performances globales et d’un écran 4K idéal pour les jeux.

>>> Lire le test du HP Omen 17 sur LaptopMag (en anglais)

Les points positifs Les points négatifs Le design novateur

Les excellentes performances graphiques et globales

L’écran

L’évolutivité L’autonomie de la batterie, inférieure à la moyenne

Le capot supérieur en plastique plutôt qu’en aluminium



Test du Asus VivoBook E403NA

Note : 8/10

Verdict : Pour moins de 500 euros, le VivoBook E403NA propose des performances solides, un design attrayant et un écran de bonne qualité.

>>> Lire le test du Asus Vivobook E403NA sur LaptopMag (en anglais)



Les points positifs Les points négatifs Le rapport qualité-prix

La légèreté du chassis en aluminium

Le large choix de ports

L'écran Le pavé tactile glissant

La webcam basse résolution



Test de l'Apple MacBook Air 2017

Note : 7/10

Verdict : CeMacBook Airn'est peut-être plus le modèle phare qu’il a été, mais cet ultraportable de 13 pouces bénéficie toujours d’un bon rapport qualité-prix.

>>> Lire le test de l'Apple MacBook Air 2017 sur LaptopMag (en anglais)



Les points positifs Les points négatifs La très bonne autonomie de la batterie

Le confort du clavier

Les performances

Le port d'alimentation MagSafe, pratique L'affichage terne

Son poids comparé à ceux de ses concurrents

Test du MSI GE73VR 7RF Raider Pro

Note : 7/10

Verdict : Le MSI GE73VR 7RF Raider Pro est un ordinateur portable pour le jeu très performant, élégant et équipé des haut-parleurs puissants. L'écran pourrait cependant être plus lumineux et le clavier, plus percutant.

>>> Lire le test du MSI GE73VR 7RF Raider Pro sur LaptopMag (en anglais)