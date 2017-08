Pepper, le robot japonais capable de se transformer en moine bouddhiste

Au Japon, un robot serait capable de se transformer en véritable moine bouddhiste. Il est en effet programmé pour mener des cérémonies funéraires. Présenté lors d’un salon à Tokyo, ce dernier a récité des sutras tout en frappant sur une sorte d’instrument.



Le robot capable de se transformer en moine bouddhiste n’est autre que Pepper, le robot fabriqué par Softbank. Pepper est déjà commercialisé pour effectuer des tâches quotidiennes au sein des familles ou des entreprises.



L’entreprise Nisseico a toutefois décidé d’ajouter une autre compétence à ce robot. La firme a créé un logiciel qui permet à Pepper de chanter des sutras, des textes religieux bouddhistes. Le but est d’en faire un véritable moine bouddhiste. En effet, depuis quelques années, le Japon qui voit sa population se vieillir et décroître ne peut plus aider financièrement les moines bouddhistes qui doivent souvent s’éloigner des temples pour obtenir d’autres revenus. Par conséquent, les Japonais se voient de plus en plus en manque de moines pour mener les cérémonies funéraires.



Nisseico compte bien combler ce manque grâce aux robots. Par ailleurs, ces derniers sont bien moins chers. Il faut compter 350$ pour la location d’un robot contre 2 200$ pour la prestation d’un moine humain.

