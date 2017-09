Mercedes améliore encore ses phares intelligents

Conduire lorsqu’il fait nuit peut devenir extrêmement gênant lorsque les feux des voitures que l’on croise sont trop puissants. À une mauvaise visibilité s’ajoute alors un danger latent, lorsque l’on emprunte une route étroite, sombre ou que l’on connaît mal.

Pour y remédier, la marque automobile Mercedes développe actuellement une nouvelle génération de phares intelligents inspirés des systèmes de projecteurs, qui éviteront au conducteur de l’autre côté d’être ébloui ou aveuglé. Pour ce faire, les phares intelligents seront équipés de 2 millions de miroirs microscopiques fonctionnant avec des capteurs sensoriels et différents logiciels qui contrôlent la lumière émise, en vue d’une visibilité optimale. Le concept a été présenté au quartier général de la firme à Stuttgart, rapporte Engadget.

Détection de voiture et projection d’informations

Baptisés « Digital Lights », les phares intelligents de Mercedes-Benz seraient capables de détecter une voiture qui arrive de l’autre côté de la route et d’ajuster automatiquement la luminosité des feux et la direction des faisceaux lumineux, dépendamment de la circulation et de l’environnement, pour ne pas gêner ou distraire le conducteur d’en face. Par ailleurs, la technologie utilisée par ces phares leur permettrait également de projeter des informations supplémentaires sur la route, comme des lignes directrices pour prévenir tout danger dans les chaussées étroites ou encore des avertissements lorsque l’on traverse une zone de travaux.

Force est de reconnaître que l’idée d’équiper les voitures modernes de phares intelligents se trouve dans l’ordre des choses, sachant que nos véhicules deviennent eux-mêmes de plus en plus « smart ». Reste à savoir si cette idée prendra vie ou restera au stade de concept…