Philips veut booster ses TV au P5

TP Vision (qui commercialise ses TV sous la marque Philips) a profité de l’IFA pour annoncer l’arrivée de nouveaux modèles équipés du processeur P5. Ce dernier a fait son entrée en début d’année dans les modèles Philips à partir de la série 8000 (donc plutôt pour le haut de gamme).

Pour TP Vision, la puissance de son processeur P5 permet de gérer 5 éléments cruciaux du traitement de l’image que sont la correction de la source, la netteté, la couleur, le contraste et le mouvement. Le passage de 3 processeurs sur les générations précédentes à un seul permet un transfert des données plus rapide et globalement des performances accrues.

Et pour démontrer l’efficacité de son processeur P5, le fabricant avait même organisé une démonstration ou sa TV était comparée à 3 autres modèles de la concurrence (en l’occurrence Sony, LG et Panasonic). Si la démonstration était plutôt convaincante, difficile d’ignorer que chaque constructeur choisit avec soin les images qui vont mettre en valeur les points forts de sa TV.





Par ailleurs, le fabricant persiste dans l’utilisation de sa technologie Ambilight qui consiste à intégrer des Leds sur les côtés de l’écran. Ces derniers génèrent un halo lumineux autour de l’écran qui varie en fonction des images diffusées.

Une chance et une difficulté en même temps reconnait le fabricant. Une chance car le constructeur est le seul à utiliser cette technologie ce qui crée un élément différenciant fort. Mais aussi une difficulté car il faut pouvoir en démontrer l’intérêt ce qui n’est pas toujours évident car la technologie a ses fans comme ses détracteurs.

Les modèles présentés à l’IFA 2017

Les TV 8602 Philips équipées de la technologie Quantum Dot seront proposées au mois de novembre en 2 tailles : 55 pouces (55PUS8602) et en 65 pouces (65PUS8602) aux tarifs respectifs d’environ 2000 et 3000 euros. Ils embarquent le Philips P5 Perfect Picture, la techno UHD Premium et HDR Perfect, Android TV, l’Ambilight 3 côtés.



Le téléviseur 65 pouces Oled Série 9 Philips sera disponible courant du mois de janvier pour un prix qui devrait se situer entre 3 500 et 4 000 €. Il embarque les technologies UHD Premium et HDR Perfect, Android TV, l’Ambilight 3 côtés et un système sonore 6.1 intégré.