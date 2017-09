[Promo] Le compact Sony DSC-HX90 à 300 €

Le site italien d'Amazon propose - jusqu'à minuit - le compact numérique Sony DSC-HX90 à seulement 300,03 € (frais de port compris), alors que le site français le commercialise actuellement à 368,98 €.

Le DSC-HX90 est un appareil photo numérique compact conçu par Sony, qui se distingue principalement par son objectif 24-720 mm (zoom 30x) qui permet de prendre en photo des sujets très éloignés. Le capteur CMOS Exmor R de Sony a une définition de 18,2 mégapixels. Ce dernier est stabilisé sur cinq axes afin d'éviter les photos floues. L'objectif est doté d'une bague de contrôle, à laquelle il est possible d'affecter une fonction souvent utilisée.



L'appareil est équipé d'un viseur électronique rétractable. Il est complété par un écran LCD de 3 pouces et inclinable sur 90 degrés. Et grâce à sa compatibilité Wi-Fi/NFC, vous pouvez le connecter à votre smartphone ou votre tablette afin de récupérer très rapidement vos clichés et les partager en ligne. Enfin, le DSC-HX90 peut filmer en Full HD en 60 images par seconde.







