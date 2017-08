Les plus belles photos d'éclipse

Alors qu’une éclipse solaire totale sera visible lundi en Amérique du Nord, on n’en verra qu’une partie en France. Heureusement, les images de ce type d’événement ne sont pas rares, au moins sur Internet. De nombreux photographes en profitent pour capturer l’instant magique et publier leurs plus beaux clichés sur la toile. A quelques jours de l’éclipse américaine, la rédaction de Tom’s Guide vous propose une sélection des plus belles photos d’éclipse.

>>> Le tour du monde en images des éclipses