[Promo] Le Sony Alpha 7R II à 1849,99 €

Sur le site Ebay, vous pouvez trouver l'hybride haut de gamme Alpha 7R II de Sony pour 1849,99 €, sans objectif (alors qu'il faut généralement compter dans les 2999 €).



L'Alpha 7R II est un hybride doté d'un capteur plein format (24 x 36 mm) de 42,4 mégapixels. Celui-ci est associé à un système de stabilisation optique sur 5 axes. L'appareil est équipé d'un viseur électronique OLED de 2 359 296 points et d'un écran LCD affichant 1 228 800 pixels. Ce dernier mesure 7,5 cm de diagonale.



L'Alpha 7R II est en mesure de capturer jusqu'à 5 images par seconde. Il offre une qualité visuelle excellente, même en basse luminosité. Il sait également réaliser des séquences en 4K, enregistrées directement sur la carte SDXC. Une entrée micro et une prise casque sont présentes. Pour une plus grande souplesse d'utilisation, l'appareil est compatible Wi-Fi/NFC. Signalons d'autre part qu'il est livré avec deux batteries et un chargeur secteur.







