Avec une GameBoy Camera, il photographique la Lune et Jupiter

Sortie en 1998 par Nintendo, la Game Boy Camera dispose d’un capteur CMOS monochrome 2 bit et 128x112 pixel. Une configuration qui fait pâle figure face à celles des smartphones modernes. Cependant, certaines personnes lui trouvent encore une utilité et s’ingénient à la modifier. C’est le cas d’Alexander Pietrow, étudiant en astronomie et en instrumentation à l’Université de Leyde, aux Pays-Bas.

Il a réalisé une expérience inédite en couplant la Game Boy Camera à un télescope Fraunhofer de 1838 situé à l’Observatoire de Leyde. Ce dispositif assez insolite a servi à photographier la Lune et Jupiter. Bien évidemment, les clichés ne remplissent pas les normes de l’astrophotographie. La Game Boy Camera peut néanmoins distinguer les trois lunes de Jupiter malgré son capteur 128x112 pixels. Quant à la Lune, l’image obtenue fait penser à une œuvre d’art moderne. Elle reflète également l’évolution des appareils photo numériques depuis les années 90.

