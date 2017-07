Google : le prochain Pixel XL se dévoile en photo

La photo du prochain Pixel XL publiée par Android Police

Alors qu’il ne devrait pas être présenté officiellement avant cet automne, le futur Pixel XL 2 de Google est apparu en photo ce mardi sur Internet.

Après les Pixel et Pixel XL de l’an dernier, Google devrait, selon toute vraisemblance, dévoiler ses nouveaux modèles à la rentrée. Comme l’an dernier, le smartphone devrait être décliné en deux versions, une classique et un plus grande, baptisée XL et conçue par LG. Si de multiples informations ont été publiées à propos de ces deux smartphones ces derniers mois, c’est cette fois Android Police qui enfonce le clou. Le site, spécialisé dans l’actualité de Google, a en effet publié une photo de ce qui semble être le prochain Pixel XL, avec un indice de fiabilité qu’il évalue à 8/10 : « Nous sommes exceptionnellement confiants en cette image qui représente le design du nouveau smartphone ».

Sur l’image publiée par Android Police, on peut voir un smartphone avec un écran plat, quasiment sans bords sur les côtés et des angles arrondis, à la manière du LG G6. Le smartphone semble également reprendre le dos en verre sur sa partie supérieure et en métal unibody sur le reste de la coque, comme sur les versions de l’an dernier. On peut également y voir un lecteur d’empreintes digitales situé au dos de l’appareil. Contrairement au Pixel XL de l’an dernier, on ne distingue également pas de barre d’antenne en bas de l’appareil, au dos. « Nous pensons que le nouveau Pixel XL aura des côtés sur lesquels on pourra presser, à la HTC U11. La technologie utilisée dans ce smartphone permettra aux possesseurs de Pixel d’appuyer sur leur smartphone pour interagir de différentes façons avec Google Assistant », affirme également Android Police.

On devrait en savoir davantage sur le nouveau Pixel XL lors de sa présentation officielle par Google. Comme l'an dernier, elle devrait intervenir à l'automne, en même temps que la publication de la nouvelle version d’Android, Android O.