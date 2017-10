[Promo] Le Canon EOS 80D + 18-55 mm à 789,99 €

Si vous êtes un photographe confirmé et que vous recherchez un nouvel appareil, on trouve sur Ebay le reflex Canon EOS 80D, accompagné de son objectif 18-55 mm à seulement 789,99 €. Pour info, le boîtier seul est généralement proposé en temps normal aux alentours de 1100 €.



>>> [Test] Canon EOS 80D



Le Canon EOS 80D est équipé d'un capteur CMOS APS-C de 24,2 mégapixels qui réalise des clichés de toute beauté, même lorsque la luminosité est très faible. Les vidéos sont elles aussi de bonnes qualité, même si les séquences ne sont capturées qu'en Full HD (jusqu'à 60 images par seconde).



La grosse nouveauté de ce reflex réside dans l'amélioration de son système auto focus, qui apporte une excellente réactivité. Pour le reste, l'EOS 80D est doté d'un écran orientable et tactile, ce qui peut faciliter les mises au point sur des zones précises de l'image. L'écran mesure 3 pouces et comporte plus d'un million de pixels. Enfin, l'appareil est compatible Wi-Fi et possède des prises micro et casque.







