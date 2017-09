Piège de Cristal : 30 ans après, le livre illustré

Près de 30 ans après sa sortie au cinéma, Piège de Cristal est adapté en livre illustré.

A Die Hard Christmas: The Illustrated Holiday Classic est écrit par le comédien Doogie Horner et l’on doit ses dessins à JJ Horner. Le scénario suit la trame du film et raconte donc l’histoire du lieutenant de police John McClane qui, parti retrouver sa famille à Los Angeles, se retrouve en pleine prise d’otage dans la tour Nakatomi Plaza où sont réunis sa femme et ses enfants. Seul contre une bande de terroristes européens, il va redoubler d’inventivité pour les anéantir.



Disponible le 17 octobre, le livre n’est pas à mettre entre toutes les mains à cause de certains dessins assez crus.