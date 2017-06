Pioneer Rally : le haut parleur connecté à l'iPhone

Pioneer Rayz Rally Lightning-Powered Conference Speaker

Pionner lance un nouvel accessoire pour les utilisateurs d’iPhone : Rayz Rally. Une fois branché sur le port Lightning du smartphone, ce haut-parleur de poche est capable d’amplifier les appels audio sans nécessiter une autre source d’alimentation.

Le gadget pourrait trouver son intérêt dans la mesure où une connexion câblée est parfois plus pratique que les haut-parleurs sans fil de téléconférence. Ces deniers nécessitent une configuration supplémentaire et quelquefois, une batterie séparée. Ce n’est pas le cas du Rayz Rally dont l’alimentation provient directement de l’iPhone via le port Lightning. En outre, sa manipulation passe par un seul « bouton intelligent » qui se révèle multifonction. Il permet notamment de prendre ou de mettre fin à une conversation.

Rayz Rally semble destiné à la téléconférence comme le laisse suggérer la campagne du constructeur qui ne mentionne pas les performances en lecture vidéo ou audio. Pionneer axe sa communication sur les cinq profils audio destinés à clarifier la voix. Il n'en demeure pas moins que Rayz Rally peut servir de haut-parleur USB compatible avec Mac et PC. Il devra aussi recevoir de nouvelles fonctionnalités avec l’annonce d’une application iOS dédiée. Proposé à 99,99$, Rayz Rally se décline en trois couleurs : noir, gris et blanc. Les premières livraisons commencent ce mois de juin.

