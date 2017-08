HBO : le piratage massif aurait touché 1,5 To de données sensibles

En début de semaine, on apprenait que la chaîne HBO avait été victime d’un piratage ayant notamment fait fuiter le scénario du prochain épisode de Game of Thrones. Il semblerait finalement que l’attaque informatique soit d’une ampleur plus importante et concerne des milliers de documents.

À la suite de son piratage, HBO a annoncé lundi travailler avec « une entreprise de sécurité » afin d’évaluer le nombre de fichiers piratés sur ses serveurs. Ce mercredi, l’entreprise IP Echelon a rendu ses premiers résultats, affirmant que « des milliers de documents internes de l’entreprise Home Box Office (HBO) avaient été piratés ». On savait jusqu’à présent que parmi les données piratées se trouvait le scénario de l’épisode 4 de la saison 7 de Game of Thrones, mais également des épisodes de Ballers, Insecure ou Room 104, mais on ignorait encore l’ampleur de l’attaque. Elle aurait ainsi permis aux pirates de télécharger 1,5 téraoctet de fichiers.

L’entreprise IP Echelon a envoyé des demandes à Google afin de déréférencer certains des fichiers mis en ligne par les pirates, parmi lesquels « de nombreux éléments soumis aux droits d’auteurs comme des documents, des images, des vidéos et des sons ». Interrogé par le site Variety, HBO a cependant refusé de détailler davantage les types de fichiers piratés lors de l’attaque. On sait depuis que les hackers ont également mis en ligne deux épisodes de la série Barry, dont la diffusion n’est pas prévue avant 2018. Par ailleurs, comme pour le piratage de Sony Pictures en novembre 2014, des informations personnelles sur un cadre de HBO auraient également été dérobées, comprenant ses comptes en banque, sa sécurité sociale, ou ses abonnements. Enfin, parmi les documents, on retrouve également « des milliers d’informations potentiellement sensibles, des données sur les employés et un possible accès aux serveurs mail de l’entreprise ».

On ignore encore qui est à l’origine de ce piratage massif. De son côté, HBO n’a pas réagi davantage. « La protection de nos données est une priorité chez HBO et nous prenons au sérieux notre responsabilité de les protéger », affirmait la chaîne américaine mardi.