HBO : après le piratage, place à la rançon

L’enfer de HBO n’en finit plus. Après avoir subi une attaque informatique et vu de nombreux documents piratés la semaine dernière, la chaîne américaine a finalement reçu une demande de rançon comme l’a révélé le site The Hollywood Reporter.

Au début de la semaine passée, HBO faisait état d’une attaque informatique sans précédent sur ses serveurs. La chaîne américaine a ainsi été victime de hackers qui ont dérobé 1,5 téraoctet de données concernant aussi bien ses employés que des scénarios de séries, voire des épisodes complets qui n’ont pas encore été dévoilés. Ce lundi, les pirates, qui signent du nom de « Mr. Smith », ont commencé à passer à l’action en dévoilant certains de ces documents dans des dossiers publics et ont clarifié leur demande. Ils souhaitent ainsi obtenir une rançon.

C’est le scénario du cinquième épisode de la saison 7 de Game of Thrones qui a été mis en ligne ce lundi par les pirates de HBO, aux côtés des emails échangés pendant un mois par l’un des cadres de la chaîne. Directement envoyés à nos confrères du Hollywood Reporter, ces fichiers étaient accompagnés d’une vidéo détaillant la demande des pirates et destinée au PDG de HBO, Richard Plepler : « Nous avons réussi à nous introduire dans votre immense réseau… HBO était l’une de nos cibles les plus difficiles à attaquer, mais nous avons réussi (ça nous a pris environ six mois) ». La lettre précise par ailleurs que les pirates souhaitent obtenir de l’argent en échange de quoi ils arrêteraient de divulguer les informations obtenues. Ils précisent que sur leurs 16 précédentes cibles, seules trois ont jusque-là refusé de payer la rançon. La somme demandée n'a pas été rendue publique.

Interrogé par The Hollywood Reporter, HBO indique s’être attendu à de nouvelles fuites après l’attaque de la semaine dernière, mais reste optimiste sur l’ampleur des données piratées : « S’il a été rapporté que de nombreux emails ont été rendus publics, l’enquête à ce jour ne donne aucune raison de croire que tout le système d’emails a été compromis ». La chaîne précise par ailleurs que l’enquête suit son cours du côté des forces de l’ordre et d’une entreprise de sécurité informatique avec laquelle travaille HBO.