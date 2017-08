Piratage de HBO : la chaîne a offert 250 000 dollars au hacker

La chaîne américaine HBO a récemment fait les frais d’un piratage. Des hackers ont en effet diffusé des épisodes inédits de la série Game of Thrones saison 7. Ils ont également dévoilé les numéros de téléphone de certains acteurs. Nous apprenons aujourd’hui que la chaîne aurait proposé une prime de 250 000 dollars aux hackers.



Le 27 juillet dernier, un des dirigeants de HBO aurait envoyé un mail aux hackers afin de leur proposer une prime de 250 000 dollars. Dans ce mail, un délai supplémentaire est également demandé afin de rassembler la somme en bitcoins. Le hacker a révélé cet email à The Hollywoord Reporter et à Variety. Ces derniers ont par ailleurs confirmé l’authenticité de cet email.



En général, les compagnies victimes de rançons de la part de hackers évitent de négocier avec eux. Il est donc surprenant de voir qu’une firme telle que HBO ait pu envisager de verser une prime. Il s’agit peut-être d’une ruse de la part de la chaîne afin de gagner du temps. Quoi qu’il en soit, comme vous aurez pu le deviner, aucune somme n’a été versée depuis. Les hackers se sont peut-être rendu compte de la supercherie ou n’étaient peut-être pas satisfaits du montant.



Malgré les fuites et les menaces, l’épisode 4 de Game of Thrones saison 7 a quand même réussit à atteindre un record d’audience à sa sortie.

