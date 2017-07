Il est possible de pirater un compte Myspace simplement avec une date de naissance

Si vous n’avez pas consulté votre ancien compte Myspace depuis des années, il serait peut-être temps de le faire. Quelqu’un pourrait en effet prendre contrôle d’un compte Myspace simplement à l’aide de la date de naissance de l’utilisateur.

Leigh-Anne Galloway, experte en sécurité, a découvert qu’il est possible d’accéder à n’importe quel compte Myspace avec une simple date de naissance. Pour se connecter à son blog, le réseau social ne demande en effet que les informations suivantes : nom, nom d’utilisateur et date de naissance.

Ces informations sont clairement suffisantes pour que n’importe qui puisse accéder à son compte. Il est évidemment facile, une fois que l’on a le nom d’une personne, de connaître sa date de naissance. C’est d’autant plus le cas de nos jours puisque toutes les informations sont devenues publiques. Une personne malintentionnée pourrait ainsi prendre contrôle de notre ancien blog et avoir accès aux photos ainsi qu’aux informations personnelles.



Ce manque de sécurité de la part de Myspace permettrait à quelqu’un de ruiner la réputation d’une personne ou de voler son identité. Leigh-Anne Galloway, qui a contacté Myspace en avril, dit ne jamais avoir eu de réponse. La compagnie s’est toutefois exprimée récemment. Elle a déclaré avoir pris conscience du problème et qu’elle était en train d’étudier l’ajout d’une étape de vérification en plus.



