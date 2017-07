Pixel 2 : les premiers rendus montrent un smartphone sans prise casque

Des nouveaux rendus des Pixel 2 et Pixel XL 2 on fuité sur internet. Ces nouvelles images donnent un aperçu du design et montrent que les prochains smartphones ne seront pas dotés de port casque.

Une fois de plus, @Onleaks a réussi à mettre la main sur plusieurs rendus des prochains smartphones de Google. Cela fait un peu moins d’un an que le géant américain a lancé les Pixel et Pixel XL et il serait en train de travailler sur les deux nouvelles versions depuis des mois.

Les dimensions du Pixel XL 2 seraient de 157,6 x 76,3 x 7,9 mm pour 8,6 mm d’épaisseur, tandis que le Pixel 2 présenterait des dimensions 145,3 x 69,3 x 7.8 mm et 8,2 mm d’épaisseur. Les smartphones seraient légèrement plus épais à cause de l’appareil photo qui ressort à l’arrière. Sur les nouveaux rendus, on peut s’apercevoir que les bordures sont beaucoup plus fines que sur les modèles précédents. Sur la photo de l’arrière de l’appareil, on note quele capteur d’empreinte digitale est toujours situé au même endroit.

Les rendus confirment également les rumeurs qui annonçaient que les Pixel 2 et Pixel XL 2 ne seraient plus dotés de port jack. Enfin, les futurs smartphones seraient également les premiers à être équipés du prochain processeur Qualcomm Snapdragon 836.



