Pixel 2 XL : Google enquêterait sur les problèmes de brûlures d’écran

Le Google Pixel 2 XL n’est disponible que depuis quelques jours, mais il fait déjà parler de lui pour les mauvaises raisons. Certains utilisateurs ont en effet reporté des problèmes de brûlures d’écran. Google qui a réagi rapidement, aurait déjà commencé une enquête.



Plusieurs utilisateurs mécontents ont publié des photos sur Internet et ont exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux. C’est notamment le cas d’Alex Dobie, un membre de l’équipe d’Android Central. Il a été le premier à reporté un problème sur son Pixel 2 XL et à poster des photos sur son compte Twitter. Comme il est possible de le constater sur l’image ci-dessus, avec un fond d’écran gris, il est possible de voir les icônes de la barre d’interaction Android. Le même problème s’est répété chez les autres utilisateurs.



Les problèmes de brûlure d’écran ne sont pas rares chez lessmartphoneséquipés d'écrans OLED. Ce qui est étonnant c’est qu’un tel problème se présente après quelques jours seulement d’utilisation. Seul un petit nombre d’utilisateurs semble être concerné pour le moment, mais Google semble prendre les choses au sérieux. La compagnie a déclaré : « L’écran du Pixel 2 XL a été conçu avec une technologie P-Oled avancée, a indiqué un porte-parole de l’entreprise. Nous faisons passer des tests de qualité approfondis à nos produits durant leur fabrication et avant leur lancement. Aussi nous enquêtons de manière active sur ce problème. » Reste à patienter encore quelques temps pour en savoir plus.

