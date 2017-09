Pixel 2 et Pixel 2 XL : leurs caractéristiques en fuite

Concept de Pixel 2 (Crédits : Concept Creator))Google ne devrait présenter ses Pixel 2 et Pixel 2 XL que le 4 octobre prochain, mais une nouvelle fuite interceptée par AndroidAuthority donne un aperçu de ce qu’il faut en attendre.

Les caractéristiques de ces deux smartphones partagent un tronc commun. Ils sont animés par un processeur Snapdragon 835, le plus puissant de Qualcomm à l’heure actuelle. Deux options de stockage seraient disponibles : 64 ou 128 Go.



À noter que Google semble avoir emboîté le pas à Apple en supprimant la prise Jack 3,5 mm. À la place, on devrait trouver deux haut-parleurs stéréo en façade. Pour utiliser un casque, il faudra passer par le Bluetooth ou un adaptateur minijack vers USB-C, que Google pourrait inclure dans la boîte.



Autre nouveauté, un bord« Active Edge », semblable à ceux du HTC U11 et qui, pressé, permet de déclencher une fonction programmée (appel, application photo, etc.)



La fuite avance que le Pixel 2 XL serait équipé d’un double capteur arrière, sans en donner de détails.

Crédits : AndroidAuthorityLa différence entre le Pixel 2 et sa version XL s’établit de prime abord sur la taille de l’écran. Si l’on ne connaît pas leurs diagonales, on sait que le XL pourrait afficher une définition Quad HD contre du Full HD pour le Pixel 2. L’écran du Pixel 2 XL serait également incurvé, occupant entre 80 et 85 % de la face avant.



Côté autonomie, les Pixel 2 et Pixel 2 XL seraient respectivement équipés de batteries de 2700 mAh et de 3520 mAh. Enfin, Google damerait le pion aux autres constructeurs en embarquant une e-SIM dans ses deux nouveaux smartphones. Présente actuellement dans la Watch Series 3 d’Apple, cette carte intégrée permet de se passer d’une SIM classique et d’ajouter directement un abonnement via le téléphone.

