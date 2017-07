Tasty One Top : la plaque de cuisson connectée à votre smartphone

C’est une annonce pour le moins originale qu’a fait le groupe média Buzzfeed ce jeudi. Le site, qui édite notamment une rubrique culinaire baptisée Tasty, a en effet annoncé le lancement d’une plaque de cuisson connectée en Bluetooth.

Depuis son lancement il y a deux ans, la rubrique Tasty de Buzzfeed a permis aux internautes de découvrir plus de 1700 recettes, souvent agrémentées de nombreuses vidéos et photos pour être particulièrement partagées sur les réseaux sociaux. Ce jeudi, Buzzfeed a annoncé vouloir aller encore plus loin et a dévoilé une nouvelle plaque de cuisson par induction connectée au smartphone.

Baptisée Tasty One Top, cette plaque de cuisson permet de mesurer précisément la température grâce à un thermomètre intégré pour évaluer la chaleur de la plaque, ainsi qu’un thermomètre de cuisson livré avec la plaque, pour mesurer la température des ingrédients. Par ailleurs, outre le contrôle de la température, la plaque de cuisson est également connectée en Bluetooth au smartphone, via l’application Tasty. Il est ainsi possible de sélectionner une recette sur l’application et la Tasty One Top va automatiquement se synchroniser avec les températures et les temps de cuisson exigés pour chaque étape de la recette.

La plaque de cuisson Tasty One Top ne propose qu’une seule plaque. Elle sera disponible aux États-Unis au mois de novembre au tarif de 149 dollars (127 euros), en noir ou en bleu. Par ailleurs, un kit comprenant une poêle, une casserole et un fait-tout compatibles avec l’induction sera quant à lui commercialisé à 184 dollars (157 euros).