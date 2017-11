Twitter édite ses règles d'utilisation pour mieux prendre en compte le harcèlement

Twitter clarifie sa politique de sécurité en publiant une version réactualisée de ses règlements. Celle-ci explique surtout les comportements pouvant être définis comme un harcèlement et les différentes sanctions relevant de l’essor de la plateforme.

La publication a été faite le 3 novembre dernier et elle survient à la suite des différentes reformes de la politique du réseau social, qui a tendance à devenir un refuge pour la haine, la violence et le harcèlement, par ailleurs, selon les nombreuses critiques des utilisateurs. Twitter devient ainsi plus agressif face aux tweets à caractère abusif. Jack Dorsey, le PDG de Twitter, a par ailleurs déjà promis une telle réforme en réponse à la manifestation #WomenBoycottTwitter, il y a près d’un mois.

Les principales modifications concernent la section se rapportant aux comportements abusifs, à l’automutilation, à la violence et à la pornographie. Les nouveaux règlements veulent cependant éviter les litiges et prévoient un certain nombre de réserves notamment après le tweet provocateur du président Donald Trump contre la Corée du Nord. Twitter veut surtout prioriser le contexte dans l’analyse des comportements litigieux.

>>> Lire aussi Un employé de Twitter désactive le compte de Donald Trump par erreur

En ce moment, Twitter prévoit d’appliquer sa nouvelle politique principalement aux groupes jugés violents. Une nouvelle publication devrait être effectuée le 22 novembre prochain.