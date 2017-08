[Promo] La platine Pro-Ject Essential II Parov Stelar Demon à 269 €

Si vous êtes du genre à préférer l'authenticité et la qualité audio des disques vinyles à la froideur des CD, le site Son-Vidéo vous donne l'opportunité d'acquérir une platine qui va vous permettre de lire vos galettes favorites. Il s'agit de la Pro-Ject Essential II, proposée à seulement 269 € (contre 359 € en temps normal). De plus, aux couleurs de l'artiste Parov Stelar, cette platine est en édition limitée à 500 exemplaires.

Malgré son petit prix, la platine vinyle Pro-Ject essential II bénéficie de finitions sérieuses et d'un plateau entrainé par une courroie en silicone. Elle est livrée avec une cellule Ortofon MO-5E.

Son moteur fonctionne en silence (en 33 et 45 tours par minute) et assure une régularité d'entraînement digne de platines plus haut de gamme. Les pieds de la platine sont conçus pour absorber les éventuelles vibration qui pourraient perturber la lecture.

Elle est fournie avec un capot de protection amovible, un câble RCA et un couvre-plateau en feutrine.

