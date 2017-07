Il existe une playlist Apple Music 100% guitares Fender

Apple enchaîne les partenariats en vue de promouvoir son service de musique en ligne. Après un accord avec Musical.ly, la firme de Cupertino se rapproche maintenant du fabricant de guitares Fender. Les deux entreprises proposeront cinq playlists qui mettent en avant cet instrument popularisé par des artistes comme Jimi Hendrix, Deep Purple ou encore Eric Clapton. Fender vise ainsi à retracer 70 ans d’histoire de ses guitares en musique.

Plusieurs genres sont abordés dans les cinq listes de lectures nommées : Roots, Rock & Tang - A Mix, Best of Under the Radar, Best of Everything Acoustic, Best of the Rock You Need to Know, Today’s Hits. Les amateurs de rock and roll, de jazz, de country, de hip-hop et de R&B y trouveront leur bonheur. Les artistes émergents qui utilisent les guitares Fender seront également à l'honneur, comme l’a déclaré Evian Jones, directeur marketing de l’entreprise : « Ces cinq nouvelles listes de lecture font honneur à une gamme diversifiée d'artistes et de visionnaires emblématiques, et à une génération émergente d'artistes, qui propulsent la guitare et la musique vers l'avant ».