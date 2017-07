PlayStation Plus : Sony s'explique sur la hausse du prix

La dernière annonce de Sony concernant son PlayStation Plus ne sera pas passée inaperçue : elle concerne une hausse du prix de l’abonnement de près de 20% en moyenne, qui sera effective à partir du 31 août 2017. Tous les joueurs ont été avertis par un mail dans lequel Sony indique l’augmentation du prix, mais ne donne aucune raison particulière à cette hausse. Cette semaine, l’éditeur revient donc sur les raisons de ces nouveaux tarifs.

Après le 31 août 2017, les abonnés au PlayStation Plus seront donc facturés 59,99 euros par an (contre 49,99 aujourd’hui), 24,99 euros pour trois mois (au lieu de 19,99) ou 7,99 euros par mois (6,99 avant la hausse). La facture grimpe a priori sans raison de la part de l’éditeur, mais Sony a tout de même tenu à promettre que ces nouveaux tarifs seront justifiés. Lors d’une interview donnée au site Playerone, Sony indique que les joueurs bénéficieront désormais d'un plus grand nombre de grosses productions sur PS4 dans le cadre du programme de jeux offerts à ses abonnés.







Chaque mois, Sony sélectionne quelques jeux sur PS4, PS3 et PS Vita qui seront accessibles gratuitement aux abonnés PS Plus. Jusqu’à maintenant, les jeux sélectionnés sur PS4 étaient principalement des jeux indépendants et des productions plus modestes ou moins populaires que certaines licences phares. La marque souhaite donc inverser cette tendance en proposant plus de titres dits AAA, et indique avoir même déjà commencé ces derniers mois avec la présence de titres comme Until Dawn, Killing Floor 2, ou encore Just Cause 3 prévus pour août. Des jeux à plus gros budget, donc, qui occasionnent du même coup une hausse sensible du prix.

Reste à voir si cet argument suffira à contenter les joueurs auxquels Sony demande un nouvel effort financier. Avec ces nouveaux tarifs, le PlayStation Plus se retrouve en moyenne plus onéreux que le Xbox Live Gold de son concurrent Microsoft, qui propose également des jeux gratuits tous les mois dans son programme Games With Gold.



