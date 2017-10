Pokémon Go : un concours pour prendre les plus belles photos

En attendant le prochain grand évènement de Pokémon Go, la société américaine de jeu vidéo Niantic propose un concours aux fans de la franchise. Les joueurs ont deux semaines pour prendre des photos des plus insolites. Le concours a été lancé mardi dernier, et prendra fin le 25 octobre prochain. Les conditions sont simples : il suffit de prendre des photos à l’aide du mode réalité augmentée (AR) de l'application et de les publier sur Instagram.

Jusqu’au 26 octobre à 9 heures, en France

Niantic a facilité l’inscription au concours puisqu’il suffit au joueur de poster ses photos sur Instagram avec le hashtag #PokemonGOcontest. Les heureux gagnants de ce concours auront droit à l’un des dix Packs Pokemon Go offerts par l’entreprise, contenant un bracelet Pokemon Go Plus, une affiche dédicacée par l’équipe Pokemon Go et des écouteurs Bluetooth sans fil.

La sélection des dix gagnants du concours se fera grâce à un jury chargé par l’entreprise d’évaluer l’originalité de la photo, la créativité de son auteur et le côté insolite de la capture.

>>> Pokémon Go : la troisième génération révélée dans le code source