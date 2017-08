Pokémon Go Fest : plusieurs joueurs attaquent Niantic en justice

La récente déconvenue du premier événement public organisé par Niantic pour son jeu mobile Pokémon Go pourrait avoir des répercussions auprès de la justice. Une trentaine de joueurs viennent de déposer une plainte en nom collectif contre le studio, qui développe et maintient le jeu depuis sa sortie à l’été 2016, lui reprochant notamment les nombreux problèmes rencontrés lors du Pokémon Go Fest, qui a eu lieu à Chicago le 22 juillet dernier.

Cette première édition du Pokémon Go Fest devait être le premier grand rassemblement de joueurs officiel, car organisée directement par le développeur du jeu. Pour l’occasion, Niantic avait donc promis plusieurs bonus aux joueurs sur place, ainsi que la possibilité de se lancer dans une chasse aux Pokémon rares et ainsi tenter d’attraper des bestioles légendaires, impossibles à trouver dans la nature. De nombreux joueurs ont fait le déplacement à travers les USA pour l’occasion, mais se sont surtout heurtés aux nombreux problèmes sur place qui les ont empêchés de jouer.

Plusieurs problèmes de connexion ont en effet empêché les joueurs d’accéder à l’application, et ont quelque peu gâché la fête pour les chasseurs présents sur place. Depuis, Niantic a présenté des excuses publiques et promis de dédommager tous les joueurs s’étant rendus à l’événement, notamment en leur remboursant leur ticket d’entrée et en leur offrant l’équivalent de 100 dollars en monnaie virtuelle à créditer sur leur compte. Mais cela n’aura visiblement pas suffi pour certains joueurs, qui souhaitent pousser l’affaire jusque devant les tribunaux.

« Un de mes clients a payé son billet d’avion [depuis la Californie] pour venir au festival et a fait plusieurs heures de queue », explique Thomas Zimmerman, l’avocat des plaignants. « Niantic devrait proposer de rembourser les frais de déplacement des joueurs venus à Chicago. Beaucoup de joueurs sont venus de loin, parfois d’autres pays : j’ai parlé à des joueurs venus du Japon ».

Niantic ne s’est pas exprimé sur cette affaire au-delà du communiqué officiel publié récemment. Le studio avait prévu d’autres événements de ce type en Europe dans les prochaines semaines, mais pour l’instant, ceux-ci ont été repoussés jusqu’à nouvel ordre.