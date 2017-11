Les créateurs de Pokémon Go préparent un jeu mobile Harry Potter

Après le succès de Pokémon Go, Niantic Lab préparerait un autre jeu mobile en réalité augmenté. La compagnie a confirmé qu’un jeu mobile Harry Potter était en effet prévu pour l’année prochaine. Des rumeurs laissaient entendre depuis peu que Niantic préparait un jeu Harry Potter en réalité augmentée. Il semble que le jeu va réellement voir le jour puisque la compagnie a confirmé que le projet était en cours. Niantic Labs s’est en effet associé à Warner Brothers pour lancer Harry Potter : Wizards Unite.



Tout comme Pokémon Go, le jeu mobile Harry Potter sera basé sur la réalité augmentée. Pour l’instant, Niantic n’a pas donné beaucoup de détails concernant le futur jeu et nous ignorons encore les mécaniques du gameplay.



Avec Harry Potter : Wizards Unite, Niantic Lab espère reproduire le même succès qu’avec Pokémon Go. Ils peuvent notamment compter sur une forte communauté de fans de la franchise qui peuvent toutefois avoir de fortes attentes. Aucune date de sortie n'a été communiqué mais le jeu devrait être disponible courant 2018.

