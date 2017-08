Pokémon Go : Mewtwo est enfin disponible, du moins au Japon

Niantic déploie peu à peu les Pokémons légendaires sur son jeu mobile. Après Artikodin, Sulfura, Electhor et Lugia, c'est au tour de Mewtwo d'être à l’honneur au Japon, à l’occasion de l’évènement Pokémon GO Stadium. Le clone de Mew est présenté comme un Boss de Raid. Pour espérer le capturer, les joueurs doivent triompher dans un raid classique. Une invitation arrive ensuite pour participer à un raid exclusif dans la même arène. « Les invitations incluent un avertissement préalable du moment où le Raid exclusif aura lieu, ce qui donnera suffisamment de temps pour se coordonner avec d'autres dresseurs avant d’affronter le puissant Raid Boss », explique Niantic Labs dans un communiqué officiel. Mais pour le moment, Mewtwo n’est disponible qu’au Japon.

L’entreprise n’a pas encore communiqué sur l’arrivée du Pokémon Psy en Europe. Cependant, l’éditeur passera probablement également par les raids exclusifs pour introduire Mewtwo en Europe et aux États-Unis. Il semble ainsi que l’apparition du Pokémon Légendaires se rapproche encore plus dans le vieux continent. Pour de nombreux joueurs, les regards se tournent désormais vers le Safari Zone, prochain évènement Pokémon Go qui aura lieu le 16 septembre dans l’Hexagone.