Pokémon Go : la troisième génération révélée dans le code source

Alors que Mewtwo a commencé à faire son apparition dans Pokémon Go, lors de certains événements au Japon, le studio Niantic se prépare déjà à la prochaine génération de Pokémon dans son jeu mobile.

Tandis que tous les Pokémon de la seconde génération ne sont pas encore disponibles dans le jeu, la troisième commence déjà à arriver dans Pokémon Go. C’est en tout cas ce qu’a repéré le site The Silph Road. En effet, dans la dernière mise à jour de l’application, la version 0.71.0, le code source mentionne rien de moins que les 135 Pokémon de la troisième génération, lesquels pourraient donc prochainement faire leur apparition dans Pokémon Go.

« Nous pensons que ça prendra un peu de temps avant que ces espèces de Pokémon commencent à apparaître », explique néanmoins The Silph Road. En effet, si les noms de Pokémon apparaissent, ce n’est pas le cas de leurs cris lors de la rencontre avec l’un d’entre eux en mode combat, ou les mouvements des Pokémon. Par ailleurs, outre ces 135 nouveaux Pokémon, la mise à jour de Pokémon Go intègre également 73 nouvelles familles de bonbons permettant de faire évoluer les Pokémon capturés.

On ignore encore quand sortiront les 135 nouveaux Pokémon de la troisième génération dans Pokémon Go. Néanmoins, leur apparition dans le code de l’application signifie qu’ils sont bel et bien en chemin et que Niantic travaille d’ores et déjà dessus.