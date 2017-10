Pokemon Go : la troisième génération pourrait débarquer pour Halloween

À l’occasion d’Halloween, la troisième génération des Pokémon pourrait débarquer sur Pokémon Go. Des dataminers ont découvert des indices et des fichiers dans le code du jeu qui laissent supposer l’arrivée imminente de cette troisième génération.



Pokémon Go a accueilli la seconde génération en février dernier. Les fans n’auront plus à attendre bien longtemps avant de voir davantage de nouvelles créatures arriver sur le jeu mobile. En fouillant dans le jeu, le site Pokémon Go Hub est tombé sur un nouveau badge en lien avec la troisième génération ainsi que des fichiers audio.



Le site a également repéré un fond d’écran spécialement conçu pour célébrer Halloween. On retrouve d’ailleurs sur cette image les Pokémon Polichombr, Branette, Skelénox et Téraclope qui font bien partie de la troisième génération.



Niantic n’a pas encore confirmé cette information. La compagnie avait néanmoins déclaré la semaine dernière que Pokémon Go allait bientôt compter les créatures de la troisième génération. Il ne reste plus qu’à attendre Halloween pour confirmer les rumeurs.

