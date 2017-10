La Police de Los Angeles autorisée à utiliser des drones

La Police de Los Angeles va bientôt pouvoir utiliser des drones dans certaines opérations. Les policiers reçoivent enfin l’autorisation des autorités locales après un long débat avec la population qui démontrait une certaine réticence.



La LAPD (Los Angeles Police Department) a approuvé ce mardi un programme d’un an qui vise à introduire l’utilisation de drones au sein de la police de Los Angeles. Le programme permettra d’envoyer des drones en renfort lors de recherches, en cas de prise d’otage et de catastrophes naturelles.



La Police de la Los Angeles avait présenté ce programme pilote depuis 2014. Elle a dû attendre presque trois ans car la population avait clairement exprimé ses réticences à l’époque. Les civils craignent en effet pour leur vie privée et redoutent que ces drones soient équipés d’armes. Après les récents événements aux États-Unis, certains craignent également un abus de la part des autorités et une transgression dans leur vie privée.



Les policiers de la ville ont toutefois assuré qu’ils avaient besoin de drones, mais que ces derniers ne seraient en aucun cas armés. Suite à l’autorisation accordée par la Commission, des habitants ont déjà commencé à protester dans les rues.

